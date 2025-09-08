הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
פאצ׳ חיווטים לאולפן - במצב חדשאין דירוג
#155179 בידי: vitoעודכן: 22:05, 08/09/2025צפו: 9 חדש
למכירה
Isopatch Bantam 96-Way Pro Audio Patch Panel
יחידת פא׳צ במצב חדש
אני חושב שחדשה עולה 3000 שח
מידע נוסף: [ קישור ]
מחיר: 700
מצב: מצויין
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן
אזור בארץ: ירושלים והסביבה
קשר
איש קשר: חיים
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0524-748-500 טל נוסף:
כתובת: , בית שמש
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג
