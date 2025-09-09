תפריט
Facebook
המגזין הישראלי לטכנולוגיות באודיו ומוסיקה Musical Act Magazine

הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי

4 מתעניינים במודעה זו כעת
::::: מידע ::::

גיטרות קלאסיות למכירה

star אין דירוג
#155180 בידי: זוהר חיפהעודכן: 14:53, 09/09/2025צפו: 7 חדש
גיטרות קלאסיות למכירה
הגדל תמונה

למכירה

גיטרות למכירה + אביזרים

גיטרה קלאסית תוצרת ספרד
Admira Maria
סאונד מדהים, שמורה היטב, מחפשת ידיים אוהבות שבאמת ינגנו עליה
מגיעה עם קייס איכותי (צריך טיפה תפירה) + קאפו + סטנד רצפה
900 ש"ח להכל

בנוסף גיטרה 3/4 חביבה תוצרת Martinez
200 ש''ח + קייס בחינם למי שירצה (קצת מתפורר)

מחיר: 1100
מצב: שמור

פרטים

אופן תשלום מקובל: ביט פייבוקס או העברה בנקאית

אזור בארץ: צפון

קשר

איש קשר: זוהר

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0508-534-455    טל נוסף:

שלח מענה לבעל המודעה

כתובת: , חיפה

קישור ישיר לעמוד זה
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג לחץ לתגובה
אין תגובות עדיין
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...
מהפורומים
  • אקוסטיקה, סביבת עבודה
    איטום לחדר של תופים במרכז לימודי נגינה
    שאול: אני יש לי מרכז לימודי נגינה ויש כמה חדרים של חוגים אני עכשיו עובר... לשרשור המלא אחרון
  • כלים וירטואליים, פלאגים - VST/i
    RE: VST ARSENAL 2024
    mixtrim: זמנים קשיחים חברים.. הנה המאמץ שלי להרמת המורל, מעט פלאגינס שהם... לשרשור המלא אחרון
  • קידום עצמי
    RE: Boketto - הרכב אינסטרומנטלי חדש
    acidhead: היה הרכב ישראלי אחר עם אותו השם לשרשור המלא אחרון
  • SoundBoard - סאונד מקצועי
    RE: הסרת צלילי תופים מתקליט קיים
    Rock_Artist: בפועל יש יחסית מעט מודלים קיימים שבהם משתמשים כולם. רוב המודלים... לשרשור המלא אחרון
אתר זה שורד (בקושי) בזכות מעט פרסום
כדי שנוכל להמשיך לתת שירות חינם אנא בטלו את חוסם הפרסומות לאתר זה.
תודה!