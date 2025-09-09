הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
גיטרות קלאסיות למכירהאין דירוג
#155180 בידי: זוהר חיפהעודכן: 14:53, 09/09/2025
למכירה
גיטרות למכירה + אביזרים
גיטרה קלאסית תוצרת ספרד
Admira Maria
סאונד מדהים, שמורה היטב, מחפשת ידיים אוהבות שבאמת ינגנו עליה
מגיעה עם קייס איכותי (צריך טיפה תפירה) + קאפו + סטנד רצפה
900 ש"ח להכל
בנוסף גיטרה 3/4 חביבה תוצרת Martinez
200 ש''ח + קייס בחינם למי שירצה (קצת מתפורר)
מחיר: 1100
מצב: שמור
פרטים
אופן תשלום מקובל: ביט פייבוקס או העברה בנקאית
אזור בארץ: צפון
קשר
איש קשר: זוהר
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0508-534-455 טל נוסף:
כתובת: , חיפה
