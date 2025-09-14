תפריט
זוג מוניטורים ICON

#155182 בידי: YUVALKA85עודכן: 11:25, 14/09/2025
זוג מוניטורים ICON
זוג מוניטורים של חברת icon האמריקאית... נמכרים עקב החלפה...במצב מצויין...מחירם המקורי 3100₪.
מחיר: 1500
מצב: משומש

אופן תשלום מקובל: מזומן,ביט

אזור בארץ: מרכז

איש קשר: יובל

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0543-560-535    טל נוסף:

כתובת: עטרות 19, ראשון לציון למפה

