זוג מוניטורים ICONאין דירוג
#155182 עודכן: 11:25, 14/09/2025
למכירה
זוג מוניטורים של חברת icon האמריקאית... נמכרים עקב החלפה...במצב מצויין...מחירם המקורי 3100₪.
מחיר: 1500
מצב: משומש
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן,ביט
אזור בארץ: מרכז
קשר
איש קשר: יובל
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0543-560-535 טל נוסף:
כתובת: עטרות 19, ראשון לציון למפה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג
