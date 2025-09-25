הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
5 מתעניינים במודעה זו כעת
::::: מידע ::::
זוג רמקולים - Dynaudioאין דירוג
#155183 בידי: magicstudiosעודכן: 10:57, 25/09/2025צפו: 2 חדש
הגדל תמונה
למכירה
רמקולים מקצועיים ברמה מאוד גבוהה למיקס למאסטר רינג להכול איבודים מוזיקה רגילה מוסיקה אלקטרונית
קניתי בחלילית לפני ארבע שנים בשבת אלפים שקלים
מחיר: 3500
מצב: super
מצב: super
פרטים
אופן תשלום מקובל: cash
אזור בארץ: כל הארץ
קשר
איש קשר: David
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0545-915-567 טל נוסף:
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת:
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...