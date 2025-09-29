הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
סינתיסייזר ASM Hydrasynth Deluxe
#155189 בידי: Elija עודכן: 06:59, 29/09/2025
ASM Hydrasynth Deluxe
כחדש לגמרי , לא נעשה כל שימוש.
מידע נוסף: [ קישור ]
מחיר: 7200
מצב: כחדש
אופן תשלום מקובל: לא צוין
אזור בארץ:
איש קשר: חן
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0525-244-000 טל נוסף:
