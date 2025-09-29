הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
WarmAudio Stereo Bus Analaog Compressor - קומפרסור אנלוגי מבית WAאין דירוג
#155190 בידי: orantopaz
הקומפרסור הסטריאופוני האנלוגי המפורסם מבית Warm Audio שמחקה בנאמנות את הssl המפורסם.
במצב חדש בקופסה מקורית היה בשימוש מועט מאוד.
כל הקודם זוכה.
מחיר: 2700
מצב: מעולה
אופן תשלום מקובל: לא צוין
אזור בארץ: כל הארץ
קשר
איש קשר: אורן
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0548-421-147 טל נוסף: 0559662174
