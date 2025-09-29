תפריט
אקולייזר אנלוגי neve 551 סדרה 500 במצב חדש בקופסא מקורית

#155191 בידי: orantopazעודכן: 12:25, 29/09/2025צפו: 4 חדש
אקולייזר אנלוגי neve 551 סדרה 500 במצב חדש בקופסא מקורית
למכירה

אקולייזר neve אנלוגי מדהים דגם 551 סדרה 500 במצב חדש בקופסא מקורית.

כל הקודם זוכה
מחיר: 4100
מצב: כחדש

אופן תשלום מקובל: מזומן

אזור בארץ: כל הארץ

איש קשר: אורן

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0548-421-147    טל נוסף: 0559662174

