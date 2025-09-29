הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
5 מתעניינים במודעה זו כעת
::::: מידע ::::
אקולייזר אנלוגי neve 551 סדרה 500 במצב חדש בקופסא מקוריתאין דירוג
#155192 בידי: orantopazעודכן: 12:26, 29/09/2025צפו: 6 חדש
הגדל תמונה
למכירה
אקולייזר neve אנלוגי מדהים דגם 551 סדרה 500 במצב חדש בקופסא מקורית.
כל הקודם זוכה
מחיר: 4100
מצב: כחדש
מצב: כחדש
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן
אזור בארץ: כל הארץ
קשר
איש קשר: אורן
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0548-421-147 טל נוסף: 0559662174
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת:
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...