הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
1 מתעניין במודעה זו כעת
::::: מידע ::::
ob6אין דירוג
#155196 בידי: raskinlexעודכן: 13:42, 29/09/2025צפו: 11 חדש
הגדל תמונה
למכירה
ob6 כולל דקסייבר אולפן ביתי ללא עישון . ,תמונה להמחשה .
מחיר: 9900
מצב: טוב
מצב: טוב
פרטים
אופן תשלום מקובל: לא צוין
אזור בארץ:
קשר
איש קשר: alex
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0507-716-855 טל נוסף:
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת: , ashdod
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...