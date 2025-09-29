הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
Dynaudio bm6a and ns10s for saleאין דירוג
#155198 בידי: roni עודכן: 16:23, 29/09/2025
למכירה
Yamaha ns10'e אלמנטים במצב מצויין 3800₪
Dynaudio bm 6a 4200₪
מגבר של Yamaha 1200₪ מתאים לns10
מחיר: במודעה
מצב: טוב מאוד
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן
אזור בארץ: השרון
קשר
איש קשר: רון
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0528-966-938 טל נוסף:
כתובת:
