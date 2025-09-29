הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
בהזדמנות APOGEE DUET 2אין דירוג
#155199 עודכן: 16:20, 29/09/2025
למכירה
בהזדמנות APOGEE DUET 2
במצב חדש בקושי היה בשימוש, אולפן ביתי (ללא עישון).
מחיר: 750
מצב: מעולה
פרטים
אופן תשלום מקובל: לא צוין
אזור בארץ: כל הארץ
קשר
איש קשר: אורן
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0584-881-144 טל נוסף:
כתובת: השלדג 7, עתלית למפה
