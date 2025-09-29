הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
::::: מידע ::::
Ns 10sאין דירוג
#155200 עודכן: 16:26, 29/09/2025
למכירה
Ns 10 במצב מצויין 3800₪
מגבר Yamaha מתאים ב1200₪
מחיר: 3800₪
מצב: טוב
מצב: טוב
פרטים
אופן תשלום מקובל: לא צוין
אזור בארץ: השרון
קשר
איש קשר: רון
טלפון: 0528-966-938
