Akg c414 b uls vintageאין דירוג
#155202 בידי: roniעודכן: 16:36, 29/09/2025צפו: 1 חדש
למכירה
Akg c414 uls vintage משנות ה80
נקנה מיהודה זייתון
מחיר: 4200
מצב: טוב
פרטים
אופן תשלום מקובל: לא צוין
אזור בארץ: השרון
קשר
איש קשר: רון
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0528-966-938 טל נוסף:
