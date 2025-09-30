הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
פריאמפ, קומפ׳, גייט, מייצב מתחאין דירוג
#155203 בידי: mikiavioz עודכן: 10:30, 30/09/2025
למכירה
כרטיס קול ESI ESP1010
250
ללא הכרטיס pci
ספק כח Juice Goose 8UL Power Distribution Center
200
חשמל אמריקאי
קומפרסור קלאסי Warm Audio WA76 Gen 1
1800
כולל שנאי מקורי
רביעיית גייטים DBX 1074 Quad Gate
400
פריאמפ מנורות כפול וינטג׳ TL Audio Dual Pentode Pre-Amplifier (1983)
2000
אוטומציה למיקסר אנאלוגי Behringer Cybermix
350
מוכן לתת במתנה את הבהרינגר למי שקונה פריט אחד, ואת הספק כוח למי שקונה שני פריטים ומעלה.
4000 למי שקונה הכל כחבילה
כל המכשירים במצב קוסמטי טוב
ימכרו במצב as is
גמיש על חלק מהפריטים
מחיר: 4000
מצב: משומש As Is
מצב: משומש As Is
פרטים
אופן תשלום מקובל: לא צוין
אזור בארץ: באר שבע ודרום מרכז
קשר
איש קשר: מיקי
טלפון: 0544-879-772
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת: , באר-שבע
