כרטיס קול ESI ESP1010250ללא הכרטיס pciספק כח Juice Goose 8UL Power Distribution Center200חשמל אמריקאיקומפרסור קלאסי Warm Audio WA76 Gen 11800כולל שנאי מקורירביעיית גייטים DBX 1074 Quad Gate400פריאמפ מנורות כפול וינטג׳ TL Audio Dual Pentode Pre-Amplifier (1983)2000אוטומציה למיקסר אנאלוגי Behringer Cybermix350מוכן לתת במתנה את הבהרינגר למי שקונה פריט אחד, ואת הספק כוח למי שקונה שני פריטים ומעלה.4000 למי שקונה הכל כחבילהכל המכשירים במצב קוסמטי טובימכרו במצב as isגמיש על חלק מהפריטים

