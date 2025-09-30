תפריט
::::: מידע ::::

פריאמפ, קומפ׳, גייט, מייצב מתח

#155203 בידי: mikiavioz עודכן: 10:30, 30/09/2025
פריאמפ, קומפ׳, גייט, מייצב מתח
למכירה

כרטיס קול ESI ESP1010
250
ללא הכרטיס pci

ספק כח Juice Goose 8UL Power Distribution Center
200
חשמל אמריקאי

קומפרסור קלאסי Warm Audio WA76 Gen 1
1800
כולל שנאי מקורי

רביעיית גייטים DBX 1074 Quad Gate
400

פריאמפ מנורות כפול וינטג׳ TL Audio Dual Pentode Pre-Amplifier (1983)
2000

אוטומציה למיקסר אנאלוגי Behringer Cybermix
350

מוכן לתת במתנה את הבהרינגר למי שקונה פריט אחד, ואת הספק כוח למי שקונה שני פריטים ומעלה.

4000 למי שקונה הכל כחבילה

כל המכשירים במצב קוסמטי טוב
ימכרו במצב as is
גמיש על חלק מהפריטים
מחיר: 4000
מצב: משומש As Is

פרטים

אופן תשלום מקובל: לא צוין

אזור בארץ: באר שבע ודרום מרכז

קשר

איש קשר: מיקי

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0544-879-772    טל נוסף:

שלח מענה לבעל המודעה

כתובת: , באר-שבע

