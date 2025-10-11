הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
Roland A88 Mk2אין דירוג
#155205 בידי: aviadmeעודכן: 22:36, 11/10/2025צפו: 14 חדש
למכירה
מקלדת שליטה פסנתרית. אקשן pha4 עם escapement . הכלי במצב חדש . מוכר בשביל שדרוג. לא זמין תמיד טלפונית, לכן הכי יעיל בוואטסאפ
מידע נוסף: [ קישור ]
מחיר: 4300
מצב: מצב חדש
אופן תשלום מקובל: העברה
אזור בארץ: ירושלים והסביבה
איש קשר: אביעד
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0547-801-099 טל נוסף:
כתובת: , ירושלים
