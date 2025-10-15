הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
Yamaha MODX8אין דירוג
#155206 עודכן: 21:48, 15/10/2025
למכירה
סינתיסייזר / תחנת עבודה / פסנתר חשמלי 88 קלידים. עם מסך מגע, קלידי פסנתר שקולים, אלפי סאונדים מדהימים, יכולת עריכת סאונד מתקדמות וחיבוריות למחשב.
במצב מצוין, לא יצא מהבית. כולל תיק נשיאה ועוד הרחבות סאונדים נוספות שקניתי.
לרצינים בלבד!!
(אני מוכר את הגירסה הרגילה ולא את הפלוס שמופיע בלינק, ההבדלים די זניחים)
מידע נוסף: [ קישור ]
מחיר: 6200
מצב: כחדש
אופן תשלום מקובל: מזומן
אזור בארץ: השרון
איש קשר: גיא
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0543-013-000 טל נוסף:
