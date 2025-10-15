סינתיסייזר / תחנת עבודה / פסנתר חשמלי 88 קלידים. עם מסך מגע, קלידי פסנתר שקולים, אלפי סאונדים מדהימים, יכולת עריכת סאונד מתקדמות וחיבוריות למחשב.במצב מצוין, לא יצא מהבית. כולל תיק נשיאה ועוד הרחבות סאונדים נוספות שקניתי.לרצינים בלבד!!(אני מוכר את הגירסה הרגילה ולא את הפלוס שמופיע בלינק, ההבדלים די זניחים)

