Akai MPC One+אין דירוג
#155207 בידי: soguyעודכן: 21:52, 15/10/2025צפו: 7 חדש
למכירה
תחנת עבודה עצמאית ניידת עם מסך מגע "7 לעבודה עם או בלי מחשב להפקה מוסיקלית והופעות חיות.
במצב מצוין, לא יצא מהבית, שומש מספר פעמים בודדות וחזר לקופסא המקורית.
בנוסף למי שמעוניין, תמורת 400 ש"ח נוספים:
כרטיס זכרון מהיר 256GB המתאים למכשיר, עם 100 הרחבות של לופים, דגימות, סאונדים שאספתי/קניתי (ראו בתמונה).
לרצינים בלבד!!
מידע נוסף: [ קישור ]
מחיר: 2800
מצב: לא צוין
אופן תשלום מקובל: מזומן
אזור בארץ: השרון
איש קשר: גיא
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0543-013-000 טל נוסף:
