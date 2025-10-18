הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
5 מתעניינים במודעה זו כעת
::::: מידע ::::
Yamaha 633sאין דירוג
#155208 בידי: UriKaעודכן: 19:34, 18/10/2025צפו: 5 חדש
הגדל תמונה
למכירה
למכירה חצוצרת Yamaha 6333s
נקנתה לפני כשנתיים וחצי בגינצבורג
שמורה היטב
מחיר 3650 שח
מחיר: 3650
מצב: יד שנייה שמורה היטב
מצב: יד שנייה שמורה היטב
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן, ביט
אזור בארץ:
קשר
איש קשר: אורי
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0547-726-291 טל נוסף:
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת: , רמת גן
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...