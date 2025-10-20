הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
Roland JP-8080אין דירוג
#155209 בידי: Ophir2013עודכן: 14:06, 20/10/2025
למכירה
אצלי שנים רבות, שמור מאוד. עם אוזניים לראק, חבילות פריסטים ופלאגין לשליטה במידי.
מחיר: 3000
מצב: טוב מאוד
איש קשר: אופיר
טלפון: 0549-989-382
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
