למכירה

מחשב איכותי שנבנה במעבדה מקצועית ובהתאמה מיוחדת לאודיו, למפיקים שצריכים ביצועים גבוהים ביותר ומחשב שקט בו זמנית.המחשב בן 3 שנים, שמור במצב נדיר ללא אבק ובקרטון המקורי כי היה בשימוש מספר חודשים בלבד.מפרט טכני:Intel Core i9-11900KF עד 5.3GHzGigabyte H510M-H ATX64GB RAM DDR4/3200MHzNvidia GT1030 Passive 2GB HDMI+DVI - עם קירור פסיבי 0dB2TB SSD NVMe M.2 WesternDigital + 2TB HDD SeagateCorsair RM750W Gold Modular - ספק כח איכותי ושקטbe quiet! Dark Rock 4 - קירור חזק ביותר ושקט במיוחדLianLi DANCASE A3 - מארז מדהים שהוא יצירת אמנותWindows 11 64BIT ברישיון חוקישמור באריזה המקוריתפרטים נוספים:מחשב שקט מאוד, במארז קומפקטי מעוצב בלבן נקי עם פאנל קדמי מעץ, פילטרים נשלפים נגד אבק, ונראה פשוט מדהים על כל שולחן עבודהמפורמט נקי עם כל הדרייברים ועדכונים לווינדוס 11כולל אופטימיזציה מקצועית לאודיומחיר מבוקש: ₪5,600 (עם קצת גמישות לרציניים בלבד) איסוף בחולון*בזמן הרכישה כמובן ניתן לחבר להדליק אותו כדי לבדוק ביחד שהכל תקין*