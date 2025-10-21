הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
מחשב i9 חזק במיוחד לאודיו - שמור כמו חדשאין דירוג
#155210 בידי: סטודיוטקעודכן: 01:23, 21/10/2025צפו: 5 חדש
למכירה
מחשב איכותי שנבנה במעבדה מקצועית ובהתאמה מיוחדת לאודיו, למפיקים שצריכים ביצועים גבוהים ביותר ומחשב שקט בו זמנית.
המחשב בן 3 שנים, שמור במצב נדיר ללא אבק ובקרטון המקורי כי היה בשימוש מספר חודשים בלבד.
מפרט טכני:
Intel Core i9-11900KF עד 5.3GHz
Gigabyte H510M-H ATX
64GB RAM DDR4/3200MHz
Nvidia GT1030 Passive 2GB HDMI+DVI - עם קירור פסיבי 0dB
2TB SSD NVMe M.2 WesternDigital + 2TB HDD Seagate
Corsair RM750W Gold Modular - ספק כח איכותי ושקט
be quiet! Dark Rock 4 - קירור חזק ביותר ושקט במיוחד
LianLi DANCASE A3 - מארז מדהים שהוא יצירת אמנות
Windows 11 64BIT ברישיון חוקי
שמור באריזה המקורית
פרטים נוספים:
מחשב שקט מאוד, במארז קומפקטי מעוצב בלבן נקי עם פאנל קדמי מעץ, פילטרים נשלפים נגד אבק, ונראה פשוט מדהים על כל שולחן עבודה
מפורמט נקי עם כל הדרייברים ועדכונים לווינדוס 11
כולל אופטימיזציה מקצועית לאודיו
מחיר מבוקש: ₪5,600 (עם קצת גמישות לרציניים בלבד) איסוף בחולון
*בזמן הרכישה כמובן ניתן לחבר להדליק אותו כדי לבדוק ביחד שהכל תקין*
מחיר: 5600
מצב: תקין 100% שמור כמו חדש
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן / העברה
אזור בארץ:
קשר
איש קשר: רודיון
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0544-340-182 טל נוסף:
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת: , תל אביב
