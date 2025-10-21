הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
3 מתעניינים במודעה זו כעת
::::: מידע ::::
מיקסר דיגיטלי בשליטה מרחוק Behringer XR16אין דירוג
#155211 בידי: nimrodעודכן: 11:01, 21/10/2025צפו: 2 חדש
הגדל תמונה
למכירה
תקין 100% ושמור במיוחד. נראה ומתפקד כמו חדש!
יד ראשונה מרופא.. נמכר ללא הקייס שבתמונה.
מידע נוסף: [ קישור ]
מחיר: 1500
מצב: כמו חדש
מצב: כמו חדש
פרטים
אופן תשלום מקובל: לא צוין
אזור בארץ: צפון
קשר
איש קשר: נמרוד
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0523-243-777 טל נוסף:
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת: , ד.נ. חוף הכרמל
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...