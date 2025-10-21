תפריט
Roland XP-50

#155212 עודכן: 11:48, 21/10/2025

למכירה

Roland XP-50 שמור עם ספרות ופצ'ים תיק + פדל .. לא היה בשימוש .. נדיר.
מחיר: 1400
מצב: מצוין

פרטים

אופן תשלום מקובל: מזומן

אזור בארץ:

קשר

איש קשר: רון

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0543-033-379    טל נוסף:

כתובת:

