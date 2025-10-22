הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
5 מתעניינים במודעה זו כעת
::::: מידע ::::
האקינטוש i7 באריזה מקוריתאין דירוג
#155213 בידי: סטודיוטקעודכן: 04:06, 22/10/2025צפו: 8 חדש
הגדל תמונה
למכירה
מחשב PC שיודע להריץ מערכת הפעלה של Mac, מעולה למי שרוצים להכיר את העולם של מק מבלי למכור כליה. שמור במצב יוצא מן הכלל כמו חדש ללא טיפת אבק, ישב באולפן ללא עישון.
מפרט טכני:
מעבד i7-4770
קירור של Antec
זיכרון 32GB RAM
כונן SSD בנפח 500GB
כ.מסך Nvidia עם HDMI+DVI תומך 2 מסכים
סה״כ 10 חיבורי USB כולל 4 קדמיים
מארז LOOP קומפקטי עם ספק כח 500W שקט
מ.הפעלה macOS Big Sur מקורית מ-AppStore המאפשרת להתחבר באמצעות AppleID לחשבון אפל שלכם ולהסתנכרן עם מכשירי אפל אחרים שברשותכם.
(לא להציע החלפות, כמובן ניתן לבדוק על המקום שהכל תקין, מחיר אחרון, איסוף בחולון)
מחיר: 950שח בלבד
מצב: שמור במצב דנדש בקופסה מקורית
מצב: שמור במצב דנדש בקופסה מקורית
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן/העברה/ביט
אזור בארץ:
קשר
איש קשר: רודיון
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0544-340-182 טל נוסף:
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת: , חולון
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...