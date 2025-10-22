#155213 בידי: סטודיוטק עודכן: 04:06, 22/10/2025צפו: 8 חדש

למכירה

מחשב PC שיודע להריץ מערכת הפעלה של Mac, מעולה למי שרוצים להכיר את העולם של מק מבלי למכור כליה. שמור במצב יוצא מן הכלל כמו חדש ללא טיפת אבק, ישב באולפן ללא עישון.מפרט טכני:מעבד i7-4770קירור של Antecזיכרון 32GB RAMכונן SSD בנפח 500GBכ.מסך Nvidia עם HDMI+DVI תומך 2 מסכיםסה״כ 10 חיבורי USB כולל 4 קדמייםמארז LOOP קומפקטי עם ספק כח 500W שקטמ.הפעלה macOS Big Sur מקורית מ-AppStore המאפשרת להתחבר באמצעות AppleID לחשבון אפל שלכם ולהסתנכרן עם מכשירי אפל אחרים שברשותכם.(לא להציע החלפות, כמובן ניתן לבדוק על המקום שהכל תקין, מחיר אחרון, איסוף בחולון)