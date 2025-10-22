2 יחידות לוכדי בסים וגלים. צמר סלעים !! לא ספוג !!מידות: 50 60 135מבית הגאון: נועם לנדסמןאקוסטיקה הכי הכי (מדגיש כפליים....) לסאונד איכותי.ניתן למקם מאחורי עמדה או להוריד מהתקרה.כמעט חדשה. מספר מועט של חודשים בשימוש.איסוף מתל אביב או מאשקלון.לא בשבת.תודה.

