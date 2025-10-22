הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
אקוסטיקה לוכדי בסים וגלים
למכירה
2 יחידות לוכדי בסים וגלים. צמר סלעים !! לא ספוג !!
מידות: 50 60 135
מבית הגאון: נועם לנדסמן
אקוסטיקה הכי הכי (מדגיש כפליים....) לסאונד איכותי.
ניתן למקם מאחורי עמדה או להוריד מהתקרה.
כמעט חדשה. מספר מועט של חודשים בשימוש.
איסוף מתל אביב או מאשקלון.
לא בשבת.
תודה.
מחיר: 3000
מצב: כמעט חדש
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן. העברה בביט.
אזור בארץ: תל אביב וגוש דן
קשר
איש קשר: אורלי
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0509-914-153 טל נוסף: 0509914161
כתובת: אחד העם, תל אביב למפה
