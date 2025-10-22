הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
::::: מידע ::::
4 יחידות מלכודת בס. אקוסטיקהאין דירוג
#155215 בידי: אורבסעודכן: 05:46, 22/10/2025צפו: 7 חדש
למכירה
4 יחידות מלכודת בס.
BROADBAND 60 30 30
אקוסטיקה בצמר סלעים !!! לא ספוג !!!
מבית הגאון: נועם לנדסמן.
האקוסטיקה הכי הכי לסאונד איכותי.
כל 4 היחידות במחיר 3000
היו בשימוש מספר מועט של חודשים. כמעט חדשים !!!!
לא בשבת.
תודה.
מחיר: 3000
מצב: כמעט חדש
מצב: כמעט חדש
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן. העברה בביט.
אזור בארץ: תל אביב וגוש דן
קשר
איש קשר: אורלי
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0509-914-153 טל נוסף: 0509914161
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת: אחד העם, תל אביב למפה
