הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
Universal Audio Apollo 8אין דירוג
#155216 בידי: magicstudios עודכן: 17:10, 24/10/2025
למכירה
שנת 2018, thunderbolt 3
2+4 מעבדים=6
8 כניסות :4 מייק, 4 ליין
אפשר לדבר על המחיר
מחיר: 8000
מצב: מצויין
מצב: מצויין
אופן תשלום מקובל: לא צוין
אזור בארץ:
איש קשר: דויד
טלפון: 0545-915-567
כתובת:
