למכירה Eventide DSP 4000B Ultra-Harmonizer

#155219 בידי: Red Studioעודכן: 22:31, 25/10/2025צפו: 12 חדש
למכירה Eventide DSP 4000B Ultra-Harmonizer
למכירה

למכירה Eventide DSP 4000B Ultra-Harmonizer, במצב פיזי ותפעולי מעולה. זהו לא רק אפקט, אלא כלי יצירה חסר פשרות עבור אנשי סאונד מקצועיים, המשלב יכולות מתקדמות של pitch-shifting, ריוורבים עשירים, דליי ודחיסת זמן.
מאפיינים עיקריים:
דגם B נדיר: גרסה ייעודית לתחום השידור והפוסט-פרודקשן, המגיעה עם חבילת תוכנות ייחודית שנוצרה על ידי מעצב הסאונד המפורסם Jay Rose.
מצב מצוין: המכשיר שמור, מטופל, ונראה כמו חדש. תצוגת ה-LCD תקינה לחלוטין וחדה.
תוספות ייחודיות: המכשיר כולל מאות פריסטים מובנים בנוסף לחבילה גדולה של פריסטים מיוחדים ונדירים שהותקנו בו, ההופכים אותו לכלי עבודה גמיש ורב-גוני במיוחד.
אפשר גם טרייד מעניין
זמין בעיקר בוואטסאפ 058-64830378 ליאור
מחיר: 7500
מצב: מעולה

אופן תשלום מקובל: מזומן

אזור בארץ:

איש קשר: ליאור

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0586-483-038    טל נוסף:

שלח מענה לבעל המודעה

כתובת: , תל אביב

