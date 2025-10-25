הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
למכירה Eventide DSP 4000B Ultra-Harmonizerאין דירוג
#155219 בידי: Red Studioעודכן: 22:31, 25/10/2025צפו: 12 חדש
למכירה
למכירה Eventide DSP 4000B Ultra-Harmonizer, במצב פיזי ותפעולי מעולה. זהו לא רק אפקט, אלא כלי יצירה חסר פשרות עבור אנשי סאונד מקצועיים, המשלב יכולות מתקדמות של pitch-shifting, ריוורבים עשירים, דליי ודחיסת זמן.
מאפיינים עיקריים:
דגם B נדיר: גרסה ייעודית לתחום השידור והפוסט-פרודקשן, המגיעה עם חבילת תוכנות ייחודית שנוצרה על ידי מעצב הסאונד המפורסם Jay Rose.
מצב מצוין: המכשיר שמור, מטופל, ונראה כמו חדש. תצוגת ה-LCD תקינה לחלוטין וחדה.
תוספות ייחודיות: המכשיר כולל מאות פריסטים מובנים בנוסף לחבילה גדולה של פריסטים מיוחדים ונדירים שהותקנו בו, ההופכים אותו לכלי עבודה גמיש ורב-גוני במיוחד.
אפשר גם טרייד מעניין
זמין בעיקר בוואטסאפ 058-64830378 ליאור
מחיר: 7500
מצב: מעולה
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן
אזור בארץ:
קשר
איש קשר: ליאור
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0586-483-038 טל נוסף:
כתובת: , תל אביב
