#155219 בידי: Red Studio עודכן: 22:31, 25/10/2025צפו: 12 חדש

למכירה

למכירה Eventide DSP 4000B Ultra-Harmonizer, במצב פיזי ותפעולי מעולה. זהו לא רק אפקט, אלא כלי יצירה חסר פשרות עבור אנשי סאונד מקצועיים, המשלב יכולות מתקדמות של pitch-shifting, ריוורבים עשירים, דליי ודחיסת זמן.מאפיינים עיקריים:דגם B נדיר: גרסה ייעודית לתחום השידור והפוסט-פרודקשן, המגיעה עם חבילת תוכנות ייחודית שנוצרה על ידי מעצב הסאונד המפורסם Jay Rose.מצב מצוין: המכשיר שמור, מטופל, ונראה כמו חדש. תצוגת ה-LCD תקינה לחלוטין וחדה.תוספות ייחודיות: המכשיר כולל מאות פריסטים מובנים בנוסף לחבילה גדולה של פריסטים מיוחדים ונדירים שהותקנו בו, ההופכים אותו לכלי עבודה גמיש ורב-גוני במיוחד.אפשר גם טרייד מענייןזמין בעיקר בוואטסאפ 058-64830378 ליאור