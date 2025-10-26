הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
אורגן 2 קומות Hammond SKXאין דירוג
#155220 עודכן: 16:07, 26/10/2025
למכירה
למכירה Hammond SKX - אורגן 2 קומות מדהים של האמונד.
במצב מעולה!! מעולם לא יצא מהבית וכמעט לא היה בשימוש. כלי לא זול אבל שווה למי שאוהב את הסגנון..
לג'אזיסטים שבקבוצה, ולאוהבי הסאונד הייחודי של האמונד.. (וכמובן שיש בו גם פסנתרים וסאונדים נוספים)
יש לי גם מודול "מדמה" Leslie שניתן לרכוש בנפרד בעלות של 2,200 שח
NEO Instruments Ventilator II + Remote Unit
מחיר: 9900
מצב: כמו חדש
אופן תשלום מקובל: מזומן / העברה בנקאית
אזור בארץ:
איש קשר: גל
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0547-007-770 טל נוסף:
כתובת: , ראש העין
