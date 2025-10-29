הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
כרטיס קול Lyra 1 - Prism Soundאין דירוג
#155221 בידי: Bibsh עודכן: 09:35, 29/10/2025
למכירה
למכירה Lyra 1 - Prism Sound
כרטיס קול קצה עליון. סאונד מדויק, נקי ומוזיקלי.
הכל עובד מצוין.
לא יצא מהאולפן.
מחיר: 5500
מצב: טוב
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן
אזור בארץ: תל אביב וגוש דן
קשר
איש קשר: אלכס
טלפון: 0547-508-669
כתובת:
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג
