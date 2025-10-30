תפריט
Hartke B300 30W

#155222 עודכן: 07:02, 30/10/2025
Hartke B300 30W
למכירה

מגבר בס מעולה, לא היה בשימוש בכלל
כניסות אקטיבי ופסיבי, יציאות ליין האוט ואוזניות
פדאל לופ
שמור מאוד
מחיר: 600
מצב: כמו חדש

פרטים

אופן תשלום מקובל: מזומן/ביט/העברה בנקאית

אזור בארץ: מרכז

קשר

איש קשר: מור

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0503-362-766    טל נוסף:

כתובת: , מושב אלישמע (צמוד להוד השרון)

