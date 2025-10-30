הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
Hartke B300 30Wאין דירוג
#155222 בידי: spfierעודכן: 07:02, 30/10/2025צפו: 3 חדש
מגבר בס מעולה, לא היה בשימוש בכלל
כניסות אקטיבי ופסיבי, יציאות ליין האוט ואוזניות
פדאל לופ
שמור מאוד
מחיר: 600
מצב: כמו חדש
אופן תשלום מקובל: מזומן/ביט/העברה בנקאית
אזור בארץ: מרכז
איש קשר: מור
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0503-362-766 טל נוסף:
כתובת: , מושב אלישמע (צמוד להוד השרון)
