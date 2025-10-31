הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
2 מיקרופונים CM4 LINE AUDIOאין דירוג
#155223 בידי: חי מעודכן: 14:40, 31/10/2025צפו: 9 חדש
למכירה
2 מיקרופונים CM4 של LINE AUDIO במצב מצויין נמכר ביחד ולא בניפרד
מחיר לכל יחידה 400 - ביחד 800 לשניהם
זמין לשיחות בלבד 058-3237729
מחיר:
מצב: לא צוין
מצב: לא צוין
פרטים
אופן תשלום מקובל: לא צוין
אזור בארץ:
קשר
איש קשר: HA-I
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0583-237-729 טל נוסף:
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת: , 000
