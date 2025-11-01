הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
2 מתעניינים במודעה זו כעת
פאנלים אקוסטיים של חברת GIK דגם GiK Alpha Series 2Aאין דירוג
#155224 בידי: בני פוזנר עודכן: 23:44, 01/11/2025
למכירה
פאנלים אקוסטיים GiK Alpha Series 2A
מידות (60x120 ס"מ)
שילוב פיזור וספיגה אקוסטית (דיפוזיה ואבסורפציה).
שמורים במצב מצוין.
מחיר: 700 ש"ח ליחידה
מחיר: 700
מצב: כחדש
פרטים
אופן תשלום מקובל: העברה מזומן
אזור בארץ: ירושלים והסביבה
קשר
איש קשר: בנימין
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0505-565-215 טל נוסף: 0527101528
כתובת: נריה הנביאנ44, בית שמש למפה
