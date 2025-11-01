הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
מלכודות בס GiK – 244 כפולת מסגרת
מלכודות בס GiK – 244 כפולת מסגרת
טיפול יעיל בתדרי בס.
שמורות במצב מצוין.
מידות וכמויות:
6 יחידות בגודל 60x120 ס"מ
2 יחידות בגודל 60x60 ס"מ
מחיר: 480 ש"ח ליחידה
מחיר: 450
מצב: כחדש
אופן תשלום מקובל: העברה מזומן
אזור בארץ:
קשר
איש קשר: בנימין
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0505-565-215 טל נוסף:
כתובת: נריה הנביא 44, בית שמש למפה
