פאנלים אקוסטיים GiK – 242 כפול מסגרת

#155226 בידי: בני פוזנרעודכן: 23:48, 01/11/2025
פאנלים אקוסטיים GiK – 242 כפול מסגרת
למכירה

פאנלים אקוסטיים GiK – 242 כפול מסגרת

מידות (60x120 ס"מ)

ספיגה איכותית של צלילים.

שמורים במצב מצוין.

מחיר: 380 ש"ח ליחידה (8 יחידות, אפור בהיר)
מחיר: 350
מצב: לא צוין

פרטים

אופן תשלום מקובל: לא צוין

אזור בארץ:

קשר

איש קשר: בנימין

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0505-565-215    טל נוסף: 0527101528

שלח מענה לבעל המודעה

כתובת: נריה הנביאנ44, בית שמש למפה

אין תגובות עדיין
