פאנלים אקוסטיים GiK – 242 כפול מסגרתאין דירוג
#155226 בידי: בני פוזנרעודכן: 23:48, 01/11/2025צפו: 9 חדש
פאנלים אקוסטיים GiK – 242 כפול מסגרת
מידות (60x120 ס"מ)
ספיגה איכותית של צלילים.
שמורים במצב מצוין.
מחיר: 380 ש"ח ליחידה (8 יחידות, אפור בהיר)
מחיר: 350
מצב: לא צוין
אופן תשלום מקובל: לא צוין
איש קשר: בנימין
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0505-565-215 טל נוסף: 0527101528
כתובת: נריה הנביאנ44, בית שמש למפה
