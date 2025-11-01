דיפיוזרים (מפזרי צליל) מעץ:דיפיוזרים איכותיים לפיזור אקוסטי יעיל באולפן.ניתן לחבר את היחידות זו לזו ליצירת משטח אחיד.כל יחידה בגובה קבוע של כ- (11 קוביות גובה).מחיר ליחידה נקבע לפי שורות הרוחב, כאשר שורת אורך אחת (גובה 11 קוביות) עולה 70 ש"ח.זמינים ב-3 רוחבים שונים ומחירים מתאימים:יחידה ברוחב 2 קוביות: כ- - מחיר: 140 ש"חיחידה ברוחב 3 קוביות: כ- - מחיר: 210 ש"חיחידה ברוחב 4 קוביות: כ- - מחיר: 280 ש"ח

