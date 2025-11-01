הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
3 מתעניינים במודעה זו כעת
::::: מידע ::::
דיפיוזרים (מפזרי צליל) מעץ: דיפיוזרים איכותיים לפיזור אקוסטי יעיל באולפן.אין דירוג
#155227 בידי: בני פוזנרעודכן: 23:52, 01/11/2025צפו: 8 חדש
הגדל תמונה
למכירה
דיפיוזרים (מפזרי צליל) מעץ:
דיפיוזרים איכותיים לפיזור אקוסטי יעיל באולפן.
ניתן לחבר את היחידות זו לזו ליצירת משטח אחיד.
כל יחידה בגובה קבוע של כ- (11 קוביות גובה).
מחיר ליחידה נקבע לפי שורות הרוחב, כאשר שורת אורך אחת (גובה 11 קוביות) עולה 70 ש"ח.
זמינים ב-3 רוחבים שונים ומחירים מתאימים:
יחידה ברוחב 2 קוביות: כ- - מחיר: 140 ש"ח
יחידה ברוחב 3 קוביות: כ- - מחיר: 210 ש"ח
יחידה ברוחב 4 קוביות: כ- - מחיר: 280 ש"ח
מחיר: 70
מצב: לא צוין
מצב: לא צוין
פרטים
אופן תשלום מקובל: לא צוין
אזור בארץ:
קשר
איש קשר: בנימין
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0505-565-215 טל נוסף: 0527101528
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת: נריה הנביאנ44, בית שמש למפה
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...