סטנדים למוניטורים:

#155228 בידי: בני פוזנרעודכן: 23:55, 01/11/2025צפו: 9 חדש
זוג סטנדים למוניטורים / רמקולים IsoAcoustics ISO-L8R155

סטנדים מקוריים של חברת IsoAcoustics לבידוד רטטים ושיפור ביצועי הרמקולים. נמכרים כזוג.
מחיר: 400
מצב: כחדש

אופן תשלום מקובל: העברה מזומן

אזור בארץ: ירושלים והסביבה

איש קשר: בנימין

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0505-565-215    טל נוסף: 0527101528

כתובת: נריה הנביא 44, בית שמש למפה

תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג לחץ לתגובה
אין תגובות עדיין
