הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
2 מתעניינים במודעה זו כעת
::::: מידע ::::
סטנדים למוניטורים:אין דירוג
#155228 בידי: בני פוזנרעודכן: 23:55, 01/11/2025צפו: 9 חדש
הגדל תמונה
למכירה
סטנדים למוניטורים:
זוג סטנדים למוניטורים / רמקולים IsoAcoustics ISO-L8R155
סטנדים מקוריים של חברת IsoAcoustics לבידוד רטטים ושיפור ביצועי הרמקולים. נמכרים כזוג.
מחיר: 400
מצב: כחדש
מצב: כחדש
פרטים
אופן תשלום מקובל: העברה מזומן
אזור בארץ: ירושלים והסביבה
קשר
איש קשר: בנימין
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0505-565-215 טל נוסף: 0527101528
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת: נריה הנביא 44, בית שמש למפה
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...