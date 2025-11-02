קופסת חיווט / מאריך למגבר אוזניותמארז קופסתי עם כבל מאריך, הכולל 4 כניסות/יציאות (שקעי פיאל 1/4 אינץ' / 6.35 מ"מ) ומסתעף לארבעה מחברי פיאל (PL) זכרים (1/4 אינץ') בקצה השני. משמש להארכת והפצת אותות שמע, לדוגמה ממגבר אוזניות (Headphone Amplifier) למספר זוגות אוזניות או לנקודות חיבור נוספות באולפן.איכותי נקנה אצל אריה שולמן

רק חברים רשומים יכולים להגיב ◄ביכולתך לדרג את שולח המודעה או הפריט הנ"ל וזה מחייב נימוק למטה.(X = דירוג שלילי) דירוג X 1 2 3 4 5 בעצם התגובה אני מסכים לתנאים בהצהרה זו

לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאיםמודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישיניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיובעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו