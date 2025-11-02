הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
קופסת חיווט / מאריך למגבר אוזניותאין דירוג
#155229 בידי: בני פוזנר עודכן: 00:00, 02/11/2025
למכירה
קופסת חיווט / מאריך למגבר אוזניות
מארז קופסתי עם כבל מאריך, הכולל 4 כניסות/יציאות (שקעי פיאל 1/4 אינץ' / 6.35 מ"מ) ומסתעף לארבעה מחברי פיאל (PL) זכרים (1/4 אינץ') בקצה השני. משמש להארכת והפצת אותות שמע, לדוגמה ממגבר אוזניות (Headphone Amplifier) למספר זוגות אוזניות או לנקודות חיבור נוספות באולפן.
איכותי נקנה אצל אריה שולמן
מחיר: 400
מצב: כחדש
פרטים
אופן תשלום מקובל: העברה מזומן
אזור בארץ: ירושלים והסביבה
קשר
איש קשר: בנימין
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0505-565-215 טל נוסף: 0527101528
כתובת: נריה הנביא 44/3, בית שמש למפה
