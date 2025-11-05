הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
4 מתעניינים במודעה זו כעת
::::: מידע ::::
טכנאות אולפןאין דירוג
#155232 בידי: equinoxעודכן: 12:42, 05/11/2025צפו: 6 חדש
דרוש
אנחנו מגייסים אנשי צוות לסטודיו למוסיקה בלב תל אביב.
מיועד לפרילנסרים, עצמאיים שמוציאים קבלות.
העבודה כוללת ליווי חזרות וסשנים שונים המתרחשים באולפן.
סביבת העבודה מבוססת על RME, אז יתרון למי שמכיר. ובמוסף ואולי חשוב יותר, ביטחון בניהול הסשנים ותודעת שירות
אפשרות להמרה של שעות עבודה בשימוש באולפן.
מחיר:
מצב: לא צוין
מצב: לא צוין
פרטים
אופן תשלום מקובל: לא צוין
אזור בארץ:
קשר
איש קשר: עידן
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0587-420-420 טל נוסף:
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת:
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...