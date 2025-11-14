הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
Roland Juno 60אין דירוג
#155235 בידי: shahar1981עודכן: 13:39, 14/11/2025צפו: 8 חדש
למכירה
מצב מינט כולל קייס קשיח
מחיר: 18000
מצב: מעולה
פרטים
אופן תשלום מקובל: לא צוין
אזור בארץ:
קשר
איש קשר: שחר
טלפון: 0547-808-863
כתובת: , נהריה
