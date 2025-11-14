מציאה שאסור להחמיץ!!!אורגן PA5X הדגם הארוך.האורגן היה בשימוש פעמיים שלוש.נמכר עקב חוסר שימוש.הבחור הפסיק לנגן, וחבל על האורגן.נמכר במחיר כ"כ זול עקב צורך בדחיפות לכסף.ניתן לקבל מחיר טוב לסט מקצבים חסידי בפליי סטייל.יש להם סט של מיכאל שטענדיג, אפרים מרקוביץ ועוד...

