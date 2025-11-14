הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
אורגן קורג PA5X חדשאין דירוג
#155236 בידי: מקצבים
למכירה
מציאה שאסור להחמיץ!!!
אורגן PA5X הדגם הארוך.
האורגן היה בשימוש פעמיים שלוש.
נמכר עקב חוסר שימוש.
הבחור הפסיק לנגן, וחבל על האורגן.
נמכר במחיר כ"כ זול עקב צורך בדחיפות לכסף.
ניתן לקבל מחיר טוב לסט מקצבים חסידי בפליי סטייל.
יש להם סט של מיכאל שטענדיג, אפרים מרקוביץ ועוד...
מחיר: 15500
מצב: חדש
אזור בארץ: ירושלים והסביבה
איש קשר: ראובן
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0556-794-731 טל נוסף:
