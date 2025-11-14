תפריט
אורגן קורג PA5X חדש

#155236 בידי: מקצביםעודכן: 15:31, 14/11/2025
אורגן קורג PA5X חדש
למכירה

מציאה שאסור להחמיץ!!!
אורגן PA5X הדגם הארוך.
האורגן היה בשימוש פעמיים שלוש.
נמכר עקב חוסר שימוש.
הבחור הפסיק לנגן, וחבל על האורגן.
נמכר במחיר כ"כ זול עקב צורך בדחיפות לכסף.
ניתן לקבל מחיר טוב לסט מקצבים חסידי בפליי סטייל.
יש להם סט של מיכאל שטענדיג, אפרים מרקוביץ ועוד...

מחיר: 15500
מצב: חדש

אופן תשלום מקובל: לא צוין

אזור בארץ: ירושלים והסביבה

איש קשר: ראובן

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0556-794-731    טל נוסף:

