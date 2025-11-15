הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
Adam audio dv3אין דירוג
#155237 בידי: YUVALKA85עודכן: 14:01, 15/11/2025
מוניטורים 3.5 אינץ' של אדם הגרמנית פלוס שלוש שנים אחריות...נקנו לפני כחודשיים בקושי שומשו... נמכרים עקב שידרוג....
מחיר: 1200
מצב: חדש
מצב: חדש
אופן תשלום מקובל: מזומן,ביט
אזור בארץ: מרכז
איש קשר: יובל
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0543-560-535 טל נוסף:
כתובת: , רמלה
