הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
5 מתעניינים במודעה זו כעת
::::: מידע ::::
Access virus ti2 polarאין דירוג
#155240 בידי: symbioticעודכן: 21:50, 20/11/2025צפו: 9 חדש
הגדל תמונה
למכירה
מכשיר חזק מי שמכיר יודע , הכל עובד פיקס מגיע עם קייס מקורי מותאם לנשיאה גמיש לא בלרינה
מחיר: 7000
מצב: לא צוין
מצב: לא צוין
פרטים
אופן תשלום מקובל: לא צוין
אזור בארץ:
קשר
איש קשר: Pa
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0538-858-181 טל נוסף:
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת:
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...