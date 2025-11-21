הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
סט מקצבים חסידי מקצועי לימאהה מהמתכנת שמוליק הומינראין דירוג
#155241 בידי: מקצביםעודכן: 06:48, 21/11/2025צפו: 3 חדש
למכירה
סט מקצבים המושלם שנבנה על ידי המתכנת המוכשר שמוליק הומינר – סט מקצבים לאורגן ימאהה שמשקלו מגיע לג'יגה ומביא איתו חוויית נגינה מלאה ומקצועית. הסט כולל את כל הסגנונות: לייב, דאנסים אלקטרוני עדכני 2025, דרופים, טראקים ו-DJ, קטרון X1 מקורי ואותנטי, כולל כל צלילי המוטיף, הסט מגיע עם בנקים של צלילים דגומים ודגימות איכותיות במיוחד, וסאונד עשיר. הדאנסים סוחפים ודוחפים שיעפו לכם את רחבת הריקודים – כך שכל הופעה או מפגש מוסיקלי הופך לאירוע בלתי נשכח. סט המקצבים של שמוליק הומינר – הבחירה של המקצוענים, עם איכות סאונד שאין שני לה וסט מקיף לכל סגנון נגינה.
מידע נוסף: [ קישור ]
מחיר: 3000
מצב: חדש
מצב: חדש
אופן תשלום מקובל: לא צוין
אזור בארץ: ירושלים והסביבה
איש קשר: פליי סטייל
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0556-794-731 טל נוסף:
