סט מקצבים חסידי מקצועי לימאהה מהמתכנת שמוליק הומינר

#155241 בידי: מקצביםעודכן: 06:48, 21/11/2025צפו: 3 חדש
סט מקצבים המושלם שנבנה על ידי המתכנת המוכשר שמוליק הומינר – סט מקצבים לאורגן ימאהה שמשקלו מגיע לג'יגה ומביא איתו חוויית נגינה מלאה ומקצועית. הסט כולל את כל הסגנונות: לייב, דאנסים אלקטרוני עדכני 2025, דרופים, טראקים ו-DJ, קטרון X1 מקורי ואותנטי, כולל כל צלילי המוטיף, הסט מגיע עם בנקים של צלילים דגומים ודגימות איכותיות במיוחד, וסאונד עשיר. הדאנסים סוחפים ודוחפים שיעפו לכם את רחבת הריקודים – כך שכל הופעה או מפגש מוסיקלי הופך לאירוע בלתי נשכח. סט המקצבים של שמוליק הומינר – הבחירה של המקצוענים, עם איכות סאונד שאין שני לה וסט מקיף לכל סגנון נגינה.
מידע נוסף: [ קישור ]
מחיר: 3000
אופן תשלום מקובל: לא צוין

אזור בארץ: ירושלים והסביבה

איש קשר: פליי סטייל

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0556-794-731    טל נוסף:

כתובת:

