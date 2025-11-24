הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
3 מתעניינים במודעה זו כעת
::::: מידע ::::
Nord stage 2אין דירוג
#155242 בידי: armozicעודכן: 11:44, 24/11/2025צפו: 7 חדש
למכירה
גרסת 76 קלידים במצב מעולה. נמכר עם קייס מתגלגל. לא העלתי תמונה בשל בעיית מקום באתר. אשלח בפרטי למי שיבקש
מחיר: 7500
מצב: משומש
מצב: משומש
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן/פייבוקס
אזור בארץ:
קשר
איש קשר: אסף
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0542-345-634 טל נוסף:
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת: איריס 4, פרדס חנה-כרכור למפה
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...