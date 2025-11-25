הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
למכירה מיקסראין דירוג
ronen rahmani 21:41, 25/11/2025
למכירה
מיקסר ברינגר 16 ערוצים כולל אפקטים במצב חדש,לא יצא מהבית בכלל.
מחיר: 1800
מצב: חדש
אופן תשלום מקובל: מזומן
אזור בארץ: תל אביב וגוש דן
איש קשר: רונן
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0525-010-336 טל נוסף:
כתובת: הפיקוס 11, ראשון לציון למפה
