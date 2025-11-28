הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
2 מתעניינים במודעה זו כעת
::::: מידע ::::
Fantom 6 EXאין דירוג
#155244 בידי: shai_bsעודכן: 07:47, 28/11/2025צפו: 6 חדש
הגדל תמונה
למכירה
Fantom 6
מורחב ל EX ועוד הרבה הרחבות.
הכלי ישב באולפן ביתי ולא יצא ממנו.
המקלדת בת שנה ו 3.
מידע נוסף: [ קישור ]
מחיר: 10500
מצב: כמו חדש
מצב: כמו חדש
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן
אזור בארץ: השרון
קשר
איש קשר: שי
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0549-000-630 טל נוסף:
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת: , כפר סבא
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...