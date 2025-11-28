תפריט
Facebook
המגזין הישראלי לטכנולוגיות באודיו ומוסיקה Musical Act Magazine

הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי

2 מתעניינים במודעה זו כעת
::::: מידע ::::

Roland sh 09/Korg minilogue

star אין דירוג
#155245 בידי: עדיסלעעודכן: 15:24, 28/11/2025צפו: 5 חדש
Roland sh 09/Korg minilogue
הגדל תמונה

למכירה

Roland sh09- 2800
Korg minilogue- 1900

רולנד- פשוט סאונד מדהים.
קורג- פוליפוני והרבה אפשרויות. תיק ושנאי מקוריים.

טיפלה גמיש :)

עדי
רק וואטסאפ (אני לא בארץ) 351935420296+
מחיר: 2800/1900
מצב: מצויין

פרטים

אופן תשלום מקובל: לא צוין

אזור בארץ:

קשר

איש קשר: עדי

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון --    טל נוסף:

שלח מענה לבעל המודעה

כתובת:

קישור ישיר לעמוד זה
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג לחץ לתגובה
אין תגובות עדיין
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...
מהפורומים
  • כלים וירטואליים, פלאגים - VST/i
    RE: VST ARSENAL 2024
    mixtrim: פוסט הסיום החגיגי! :bass: :guitarist: :drummer: :singer: :acousticG: :keyboard: --- נתחיל... לשרשור המלא אחרון
  • 24 שעות- אוף טופיק
    מישהו זוכר את החולצה הזאת?
    miko: יש לי אותה איזה 2 עשורים ואפילו לא דהתה! (התמונה מטעה, זאת זווית... לשרשור המלא אחרון
  • אקוסטיקה, סביבת עבודה
    איטום לחדר של תופים במרכז לימודי נגינה
    שאול: אני יש לי מרכז לימודי נגינה ויש כמה חדרים של חוגים אני עכשיו עובר... לשרשור המלא אחרון
  • קידום עצמי
    RE: Boketto - הרכב אינסטרומנטלי חדש
    acidhead: היה הרכב ישראלי אחר עם אותו השם לשרשור המלא אחרון
אתר זה שורד (בקושי) בזכות מעט פרסום
כדי שנוכל להמשיך לתת שירות חינם אנא בטלו את חוסם הפרסומות לאתר זה.
תודה!