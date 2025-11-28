הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
Roland sh 09/Korg minilogueאין דירוג
#155245 בידי: עדיסלעעודכן: 15:24, 28/11/2025
למכירה
Roland sh09- 2800
Korg minilogue- 1900
רולנד- פשוט סאונד מדהים.
קורג- פוליפוני והרבה אפשרויות. תיק ושנאי מקוריים.
טיפלה גמיש :)
עדי
רק וואטסאפ (אני לא בארץ) 351935420296+
מחיר: 2800/1900
מצב: מצויין
מצב: מצויין
אופן תשלום מקובל: לא צוין
אזור בארץ:
איש קשר: עדי
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון -- טל נוסף:
כתובת:
