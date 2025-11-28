תפריט
הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי

::::: מידע ::::

גיטרה חשמלית ESP LTD H-1001QM

#155246 בידי: IDANSHABOעודכן: 19:35, 28/11/2025
גיטרה חשמלית ESP LTD H-1001QM
גיטרה חשמלית ESP LTD H-1001QM
גיטרה חשמלית דגם H-1001QM עם סאונד ומראה מושלמים בגימור דובדבן שקוף מבית ESP LTD
מידע נוסף: [ קישור ]
מחיר: 3500
מצב: מצב חדש בקושי נגעתי בה

אופן תשלום מקובל: מזומן

אזור בארץ: תל אביב וגוש דן

איש קשר: עידן

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0539-523-019    טל נוסף:

כתובת: ארלוזרוב 3, חולון למפה

אין תגובות עדיין
