הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
גיטרה חשמלית ESP LTD H-1001QMאין דירוג
#155246 עודכן: 19:35, 28/11/2025
למכירה
גיטרה חשמלית ESP LTD H-1001QM
גיטרה חשמלית דגם H-1001QM עם סאונד ומראה מושלמים בגימור דובדבן שקוף מבית ESP LTD
מידע נוסף: [ קישור ]
מחיר: 3500
מצב: מצב חדש בקושי נגעתי בה
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן
אזור בארץ: תל אביב וגוש דן
קשר
איש קשר: עידן
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0539-523-019 טל נוסף:
כתובת: ארלוזרוב 3, חולון למפה
