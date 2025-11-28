הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
OB6 DEASKTOPאין דירוג
#155248 בידי: IDANSHABOעודכן: 20:35, 28/11/2025צפו: 3 חדש
למכירה
ה-OB-6 desktop® הוא שיתוף פעולה של פעם בחיים בין שני המעצבים המשפיעים ביותר בתולדות הפולי סינטסייזרים, דייב סמית’ וטום אוברהיים.
זוהי גרסת המודול השולחני הנייד (ללא מקלדת) הזהה לכל התכונות של ה-OB-6. המודול לוקח את הצליל הקלאסי והנועז של Tom Oberheim – עם אוסילטורים נשלטי מתח אמיתי (VCO), פילטר 2Pole ומעטפות ומוסיף שיפורים מודרניים כגון אפקטים באיכות אולפן, סטפ-סיקוונסר פוליפוני, ארפג’יאטור ועוד. אף סינתי’ פולי אנלוגי מודרני אחר לא יכול להתהדר באילן יוחסין כזה או בחתימה קולית כל כך אייקונית ומודרנית בו-זמנית.
צליל SEM וינטג’
מנוע הסאונד שואב השראה מה-SEM המקורי של Oberheim, הליבה של הסינתיסייזרים המהוללים בעלי ה-4 קולות וה-8 קולות שלו. הוא כולל שני אוסילטורים דיסקרטיים נשלטי מתח VCO (בתוספת סאב-אוסילטור) לכל קול עם צורות גל משתנות (sawtooth pulse ו- variable-width pulse, בתוספת גל משולש על VCO2). ה-פילטר הקלאסי (2pole resonance filter) בהשראת אוברהיים מספק פונקציונליות של LP / BP ו-notch ומעטפות AMP/FILTER Envelopes אנלוגיות משלימות את נתיב האות האנלוגי כולו לכדי שלמות.
מנוע אפקטים כפול
ה-dual effect section מספק ריוורב באיכות אולפן, דיליי (סטנדרטי ו-BBD), קורוס, פלנג’רים ושחזורים נאמנים של הפייז שיפטר והרינג מודולטור המקוריים של טום. בעוד שהאפקטים עצמם דיגיטליים, עם רזולוציית 24 ביט, 48 קילו-הרץ, מעקף true bypass שומר על נתיב אות אנלוגי מלא.
X-Mod ו-Poly Step Sequencing
ה-OB-6 כולל את מצב X-Mod, המרחיב את פלטת הצלילים ומקל על יצירת סאונדים דרמטיים ולא שגרתיים. מקורות המודולציה הם ה-envelope filter ו-VCO2 הכוללים שניהם שליטה דו-קוטבית (Bi-Polar). יעדי המודולציה (destenations) כוללים את התדר, צורה ו-Pulse Width של VCO1, בנוסף filter cutoff ו-filter mode.
הסטפ-סיקוונסר הפוליפוני מאפשר עד 64 צעדים ועד 6 תווים בכל צעד. ניתן ליצור רצפים בצורה פוליפונית, עם מנוחות, ולסנכרן עם שעון MIDI חיצוני. ניתן לסנכרן את ה-arpeggiator הנרחב גם לשעון MIDI חיצוני. מצב Unison כולל 1-6 קולות הניתנות להגדרה, chord memory ומצבי key שונים.
תכנות ותפעול בהינף יד
הפאנל הקדמי מתוכנן באופן שיהיה “כפתור לכל פונקציה” אשר שם כמעט את כל הפונקציות ההכרחיות של OB-6 בהישג יד. במכשיר כלולים 500 פריסטים קבועים שעוצבו על ידי טובי מעצבי הסאונד ו-500 פריסטים הניתנים לתכנות מחדש, ובלחיצה על כפתור ה-manual מתאפשר מצב פאנל חי, שבו הצליל של ה-OB-6 משקף את המצב הפיזי של הנובים והכפתורים ללא קשר לפריסט הנוכחי.
מחיר: 8500
מצב: כמו חדש
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן
אזור בארץ: תל אביב וגוש דן
קשר
איש קשר: עידן
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0539-523-019 טל נוסף:
כתובת: , חולון
