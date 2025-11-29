הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
Intellijel Atlantis (Eurorack)אין דירוג
#155249 בידי: Ophir2013עודכן: 17:40, 29/11/2025
למכירה
מודול voice מלא בהשראת SH-101 (שני אוסילטורים, שלושה סוגי פילטר, ועוד) ליורוראק. במצב מעולה, כחדש.
מחיר: 2300
מצב: מעולה
אופן תשלום מקובל: לא צוין
אזור בארץ:
איש קשר: אופיר
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0549-989-382 טל נוסף:
כתובת:
